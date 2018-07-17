الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار المنامة في 17 يوليو / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الأربعاء سيكون بمشيئة الله غبار خفيف في البداية ولكنه حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.



الرياح: شمالية غربية من 10 الى 15 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحياناً.



وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة وأمواج عالية داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل ومن 3 الى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية.. والصغرى: 32 درجة مئوية.





م.ح.



بنا 1755 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/07/17 - 07 : 09 PM