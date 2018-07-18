قوات الأمن الباكستانية تعتقل خمسة مسلحين من إقليم البنجاب الباكستاني اسلام آباد في 17 يوليو / بنا / اعتقلت قوات الأمن الباكستاني خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عمليات تمشيط نفذتها في مناطق مختلفة من إقليم البنجاب الباكستاني.





وذكر بيان للجيش الباكستاني اليوم أن العمليات نفذتها فرق مشتركة للقوات شبه العسكرية وقوات الشرطة في مناطق لاهور وفيصل آباد وسيالكوت وميانوالي بإقليم البنجاب بناء على معلومات استخباراتية، في إطار عملية يقودها الجيش بالتعاون مع جميع أجهزة الأمن الوطنية للقضاء على الإرهاب الداخلي.



وأضاف ان المعتقلين الخمسة كانوا مطلوبين في قضايا تتعلق بالإرهاب، وقد صادرت قوات الأمن من حوزتهم كمية من الأسلحة والمتفجرات.





م خ/م.ح.



بنا 1746 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/07/17 - 06 : 09 PM