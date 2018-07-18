امريكا ترفض جميع طلبات اعفاء الشركات الفرنسية والالمانية والبريطانية العاملة في إيران من العقوبات

باريس في17 يوليو/بنا/ اعلن مصدر فرنسي اليوم الاثنين ان واشنطن رفضت جميع طلبات اعفاء الشركات الفرنسية والالمانية والبريطانية العاملة في إيران من العقوبات الاميركية والتي كانت وردت في رسالة بعثت بها باريس وبرلين ولندن مطلع يونيو الى الادارة الاميركية.



وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" ان وزيري الخزانة ستيفن منوتشين ووزير الخارجية مايك بومبيو الامريكيين "لم يردا بشكل ايجابي على اي من الطلبات المقدمة في رسالتنا التي دعت الى اعفاء الشركات العاملة في ايران من الدول الثلاث من العقوبات الاميركية".



وردت السلطات الاميركية خطيا على الدول الثلاث لتبلغها بانها لن تمنح اي اعفاء من العقوبات للشركات التي وقعت عقودا مع ايران بعد سريان تطبيق الاتفاق النووي الايراني في السادس عشر من يونيو 2016.



وافاد مصدر اوروبي ل"فرانس برس" ان السلطات الاميركية في جوابها وجهت نداء واضحا الى الدول الثلاث مفاده "بدلا من تشجيع التجارة مع ايران، نطالبكم بعرقلة كل النشاطات المؤذية" لهذا البلد.



واعتبر الوزيران الامريكيان منوتشين وبومبيو المصرف المركزي الايراني ليس شرعيا وشددا على ضرورة الا تقيم المصارف والبنوك المركزية الاوروبية اي علاقة معه.



وكانت فرنسا والمانيا والمملكة المتحدة طلبت من الولايات المتحدة اعفاءات من العقوبات التي قد تتعرض لها شركاتها العاملة في ايران، وذلك في رسالة تحمل تاريخ الرابع من يونيو، وموقعة من وزراء مالية وخارجية الدول الثلاث.



س.ي



بنا 1721 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/07/17 - 30 : 08 PM