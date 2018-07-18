مقتل خمسة جنود في كوريا الجنوبية اثر تحطم مروحية عسكرية

سيول في 17 يوليو / بنا / لقى خمسة جنود من كوريا الجنوبية مصرعهم وأصيب أخر جراء تحطم مروحية عسكرية كانوا يستقلونها، بعد وقت قصير من إقلاعها.



وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن ستة جنود كانوا على متن المروحية وقت الحادث، لقي 5 مصرعهم واصيب السادس بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



ووقع الحادث في مدينة بوهانج على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، ولم يعرف بعد سبب تحطم المروحية.









م.ح.



بنا 1710 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/07/17 - 17 : 08 PM