الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض يحضر حفل Les Clef d’Or

المنامة في 17 يوليو / بنا / حضر سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض حفل Les Clef d’Or الذي عُقد اليوم في فندق فورسيزونز خليج البحرين بتنظيم من مجموعة كونسيرج الفندقية البحرين.



وقد قام سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، والسيد آبي سام مدير المنطقة العربية وغرب آسيا ورئيس منظمة Les Clef d’Or بدولة الإمارات المتحدة، بتكريم موظفي قطاع الفندقة وذلك لمنحهم التقدير الدولي المرموق لعضويةLes Clef d’Or – "المفتاح الذهبي" الذي يرمز الى الخدمة والتجربة الإستثنائية.



وشمل التكريم أول عضوة في منظمة Les Clef d’Or صالحة الوزان وهي من فندق فورسيزونز خليج البحرين، ومحمد عبدالله جابر من فندق ومنتجع العرين، وسعود أبوحنك وأنتوي أوكيت من فندق ويندهام جراند المنامة وذلك في أعقاب إجتيازهم الاختبارات والمقابلة التي تم عقدها من قبل المجموعة في يوم الأثنين 16 يوليو؛ كما تم الإعلان عن اللجنة التنفيذية الجديدة التي تم التصويت عليها باليوم ذاته.



وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة: "أود أن أهنئ جميع الموظفين الذين حصلوا على تكريم Les Clef d’Or الذي يأتي بمثابة إقرار بعلم الكونسيرج والحرص على إتباع المعايير العالمية في تلبية احتياجات الضيوف وتعزيز تجربتهم إقامتهم من كافة النواحي. كما إننا نتطلع قُدماً لتكريم المزيد من الموظفين الاستثنائيين في المستقبل".



وشهد الحفل، الذي استهل بكلمة ترحيبية من قبل السيد خليل اليمن الرئيس التنفيذي لمجموعة كونسيرج الفندقية ورئيس خدمات الاستقبال والإرشاد للضيوف بفندق فور سيزونز خليج البحرين، حضور أعضاء اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة Les Clefs d'Or بدولة الإمارات العربية المتحدة من ضمنهم السيد آبي سام، والسيد كمال جايالاث النائب الأول لرئيس المنظمة، والسيد أسامة عيتاني النائب الثالث لرئيس المنظمة، والسيد ماهيش بريد الامين العام للمنظمة، الى جانب المدراء العامين من الفنادق التالية، فورسيزونز خليج البحرين، ومنتجع وسبا قصر العرين، والخليج البحرين، والرتز كارلتون، وويستن سيتي سنتر البحرين، وكراون بلازا، وإنتركونتيننتال ريجنسي البحرين، وويندام جراند المنامة.



ويأتي دعم هيئة البحرين للسياحة والمعارض لمجموعة كونسيرج الفندقية في ظل إستراتيجيتها الهادفة لتطوير وتعزيز القطاع السياحي تحت شعار "بلدنا بلدكم" والتي تساهم في تحقيق الرؤية الإقتصادية للمملكة لعام 2030.



ح ب/ع ع



بنا 1602 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/17 - 09 : 07 PM