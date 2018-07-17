رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع وزير خارجية الجبل الأسود مستجدات الأوضاع في فلسطين

رام الله في 17 يوليو/ بنا / التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم مع وزير خارجية الجبل الأسود سيرجان دارمانويك.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان الحمدالله اطلع دارمانويك على آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في فلسطين، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين.



واستعرض الحمد الله خلال اللقاء على آخر الانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، لا سيما تصعيد العدوان على الفلسطينيين في قطاع غزة، واستمرار الاحتلال في سياسة التوسع الاستيطاني والتهجير القسري بحق ابناء الشعب الفلسطيني ، والتي كان آخرها خطواته لطرد سكان التجمعات البدوية، خاصة في قرية الخان الأحمر وأبو النوار وغيرها، تمهيدا للاستيلاء على أرضهم وضمها لصالح المستوطنات، بهدف القضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا على حدود عام 1967.





م خ/س.ي



بنا 1551 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/07/17 - 06 : 07 PM