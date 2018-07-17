سمو الشيخ عبدالله بن حمد يوقع اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية على هامش زيارته لمعرض "فانبروا" الدولي للطيران بالمملكة المتحدة

لندن في 17 يوليو / بنا / أشاد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران بالنجاحات التي حققها تنظيم معرض الطيران في مملكة البحرين في الدورات الأربع الماضية في استقطابه لكبرى الشركات العالمية ذات الصلة بصناعة الطيران بمختلف قطاعاتها المدنية والعسكرية، والاهتمام الذي حظي به المعرض على الصعيد الإقليمي والدولي والتي تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والداعم الأول وصاحب فكرة تنظيم هذا المعرض الدولي، ليكون نقلة نوعية في سلسة المعارض العالمية التي تحتضنها مملكة البحرين كل سنتين، ضمن سلسة المعارض التي تحتضنها عواصم العالم.





وقال سموه انه تتويجاً للتاريخ الطويل المرتبط بمملكة البحرين وعالم الطيران وموقعها الاستراتيجي، حيث انها نقطة الالتقاء، ساهم موقعها على مدى عقود في ربط الشرق بالغرب، كما ان البحرين منذ بداية القرن 19 تعتبر محطة تاريخية مهمة في تقدم وازدهار هذه الصناعة ونفتخر بأن تكون المنامة تحتضن الملتقي الخامس لمعرض البحرين الدولي للطيران الذي سيعقد خلال الفترة من 14 – 16 نوفمبر 2108 برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله.



وعلى هامش الجهود التي يبذلها سمو رئيس اللجنة العليا لمعرض البحرين للطيران الدولي، ومتابعة سموه الدائمة لكافة شئون المعرض والاستعدادات الجارية للدورة القادمة، وبناءً على دعوة رسمية من شركة "فانبروا" المحدودة البريطانية المنظمة للمعرض، قام سموه بزيارة معرض "فانبروا" الدولي للطيران التي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 16 – 22 يوليو 2018، والتي تشارك فيه مملكة البحرين بجناح يمثل معرض البحرين الدولي للطيران من أجل الترويج والتسويق للمعرض القادم، والتقى سموه مع عدد من الشركات العالمية التي أكدت دعمها لمعرض البحرين القادم، حيث وقع سموه على اتفاقية المشاركة والرعاية الذهبية للمعرض والتي من اهمها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية العملاقة لصانعة الطائرات العسكرية المختلفة والتي تعتبر اكبر شركة في العالم في صناعة الطائرات الحديثة المقاتلة من الجيل الخامس والطائرات العمودية متعددة المهام ومعدات الصواريخ والرادار بمختلف استخداماتها.



كما وقع سموه على اتفاقية مشاركة شركة "بي إي أي سيستم" البريطانية وتقديم الرعاية الفضية لمعرض البحرين الدولي للطيران ضمن سياسة الشركة بتعزيز تواجدها في مملكة البحرين والخليج العربي، وهي الشركة البريطانية الأصل وجذورها الأوربية التي تساهم فيها هذه الدول في تطوير منظومة الدفاع المختلفة والتي من أهمها تصنيع طائرة التايفون المقاتلة متعددة المهام وطائرات النقل الجوي وانظمة الدفاع الجوي وغيرها من المنتوجات ذات الطابع العسكري والمدني والتي من اهمها أيضاً وسائل تطوير نظم تشغيل السكك الحديدية الرقمية والمواصلات المتعددة الاستخدامات.



كما وقع سموه على عدد من الاتفاقيات ومنها، مع شركة طيران الاتحاد الإماراتية للهندسة وشركة مارك ستيورت البريطانية للتصوير التلفزيوني العالي الجودة المتخصصة في البث التلفزيوني لمعراض الطيران والأفلام الوثائقية لتصوير معرض البحرين الدولي للطيران 2018، بالإضافة الى توقيع سموه اتفاقية المناولة للخدمات الأرضية لمعرض البحرين مع شركة خدمات مطار البحرين (باس).



وقال سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة انه بفضل من الله وتوفيقه فقد تم بيع كافة المساحات المخصصة للشركات الكبرى مثل الأيرباص الأوروبية وشركة بوينغ الأمريكية، وغلف ستريم الأمريكية، وبي إي سيستم البريطانية، ولوكهيد مارتن، وروز رويس ، وتالس الفرنسية ومجموعة ليناردوا الإيطالية، وبومباردير الكندية، وأمبرير البرازيلية، وبيل هيلوكوبتر الأمريكية ، وعدد من الشركات الروسية العملاقة مثل UAC وروزبورون ، والتركية والسعودية، بالإضافة إلى شركات عديدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم بيع كافة المساحات المخصصة لصالة المعارض والتي تقدر مساحتها 10 ألف متر مربع.



وأكد انه تم استكمال كافة الاستعدادات لاستقبال طائرات فرق العروض الجوية والطائرات الأخرى والتي من اهمها، مشاركة سلاح الجو الأمريكي بأحدث الطائرات العسكرية بمختلف أنواعها، ومن المؤمل ان يكون ضمنها طائرات من الجيل الخامس، وكذلك مشاركة طائرات من سلاح الجو الملكي البريطاني الفرنسي والبحرية الأمريكية، وطائرات أخرى مدنية وعسكرية من دول الخليج وشركات الطيران وطائرات رجال الأعمال وانوع اخرى من الطائرات.



وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها قوة دفاع البحرين وسلاح الجو الملكي البحريني، وشئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات، وبالتعاون الوثيق مع شركة "فانبروا" البريطانية، معرباً عن شكره وتقديره لجميع اللجان التنظيمية على ما يقومون به من عمل متقن في إعداد الخطط والبرامج الاستراتيجية لضمان نجاح النسخة القادمة لمعرض البحرين الدولي للطيران.



ع م



ع ع



بنا 1422 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/07/17 - 29 : 05 PM