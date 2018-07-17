استشهاد وإصابة 9 مدنيين يمنيين بينهم طفل بقصف مليشيا الحوثي أحياء سكنية بتعز

تعز في 17 يوليو/بنا/استشهد ثلاثة مدنيين يمنيين وأصيب ستة آخرين اليوم بينهم طفل في مجزرة جديدة ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية في تعز.



ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن شهود قولهم إن قذيفة مدفعية أطلقتها مليشيا الحوثي اليوم استهدفت منزلا في حي صينه السكني وسط المدينة فيما أكدت مصادر طبية استشهاد 3 مدنيين بينهم شقيقين اثنين وطفل ثالث فيما يتلقى 6 آخرين معظمهم اطفال العلاج في احدى المستشفيات بالمحافظة .





س.ي



بنا 1416 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/07/17 - 28 : 05 PM