وزارة الصناعة والتجارة تقوم بحملة تفتيشية واسعة على المحلات الموجودة في السوق الشعبي للتأكد من التزامها بالأنشطة التجارية المرخصة المنامة في 17 يوليو/ بنا / بناء على النتائج التي ترتبت على الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة الأسواق بغرفة تجارة وصناعة البحرين ومشاركة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال تلك الزيارة والتي تمت لمجموعة متفرقة من الأسواق المحلية بمحافظات مملكة البحرين مطلع الأسبوع الجاري وتحديداً يوم السبت الموافق ١٤ يوليو ٢٠١٨.

وفي إطار تفاعلها مع الملاحظات والشكاوى التي أبداها عدد من التجار خلال الزيارة الميدانية، فقد قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحملة تفتيشية واسعة على المحلات الموجودة في السوق الشعبي بمدينة عيسى وذلك للتأكد من التزام هذه المحلات بالأنشطة التجارية المرخصة لها بالإضافة إلى الأمور القانونية الأخرى بشأن ضوابط العمل التجاري، وتبين من خلال هذه الحملة وجود بعض المخالفات لبعض المحلات التي تم زيارتها والتي ثبت ضدها المخالفات وجاري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الخصوص، وفقاً لما نص عليه قانون السجل التجاري رقم "27" لسنة 2015.



وأكدت الوزارة حرصها على التفاعل مع الملاحظات التي يبديها القطاع التجاري والاستجابة لها ودعت الوزارة إلى الالتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها في العمل التجاري وقواعده في مملكة البحرين، وذلك لتجنب أية إجراءات قانونية تتخذ بحق المخالفين.



ح ب/م.ح.



بنا 1414 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/07/17 - 22 : 06 PM