عطل فني في طائرة كويتية قادمة من بيروت استدعى هبوطها بمطار العقبة الاردني الكويت في 17 يوليو/بنا/قالت شركة الخطوط الوطنية الكويتية ان رحلتها القادمة من بيروت إلى دولة الكويت تعرضت لعطل فني استدعى هبوط الطائرة في مطار

العقبة الأردني بسلام مؤكدة سلامة جميع المسافرين.

واضافت الشركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء بثته وكالة الانباء الكويتية ان رحلتها المذكورة أقلعت من مطار بيروت بشكل عادي بعد إتمام إجراءات الفحص والسلامة والتنسيق الكامل لحركة الطيران مع إدارة الطيران المدني في مطار بيروت.



واوضحت ان احد محركات الطائرة تعرض لعطل نسبي مفاجئ اثناء مرور الرحلة فوق الأجواء الأردنية مما جعل قائد الطائرة يتخذ قراره فورا بالهبوط الاضطراري في

مطار العقبة الأردني حفاظا على سلامة المسافرين.



وذكرت ان كابتن الطائرة تواصل مع ادارة الطيران المدني في مطار العقبة الاردني لتأمين هبوط الرحلة وتوفير فندق لإقامة المسافرين حتى تتبين نتيجة الفحص

الفني للطائرة فيما تم نقل المسافرين الى احد الفنادق تمهيدا لترتيب رحلة عودتهم إلى الكويت في حين بدأت "اعمال الفحص الفني الدقيقة لمعرفة نوع وطبيعة الخلل الفني

الذي تعرض له محرك الطائرة.





س.ي



بنا 1411 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/07/17 - 38 : 05 PM