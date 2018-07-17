رئيس الوزراء اليمني يشدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216

الرياض في 17 يوليو / بنا / شدد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمتضمن انسحاب المليشيا الحوثية وتسليم السلاح وعودة السلطة الشرعية إلى العاصمة صنعاء وإطلاق كافة الأسرى والمعتقلين بنسبة 100 بالمائة بما فيهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور، واللواء فيصل رجب، ومحمد قحطان.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بن دغر قوله اليوم خلال استقباله السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون "أن اسباب الحرب في اليمن واضحة وهي الانقلاب على السلطة الشرعية والارادة الوطنية واذا أردنا تحقيق السلام علينا النظر في جوهر القضية ومعالجة اسبابها، وعلى المجتمع الدولي أن لا يسمح بالانقلاب على الشرعية المنتخبة من قبل الشعب اليمني وبإشراف الامم المتحدة وهو ما حدث في انتخابات عام 2012م بانتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيسا للجمهورية اليمنية".



وأضاف "أن الميليشيا الحوثية لا تستطيع أن تحكم اليمن وعليها أن تعي وتفهم ذلك وأن ثقافة الانقلابات بقوة السلاح لم تعد مجدية وأن اسهل طريق للوصول الى السلطة هي صناديق الاقتراع" منوها إلى ان حكومته ستقدم كل الدعم للمبعوث الاممي مارتن غريفيث لنجاح مهمته للوصول إلى سلام عادل وشامل وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الامن الدولي 2216. واستعرض اللقاء الأوضاع في محافظة الحديدة خاصة وتهامة بشكل عام،



وأكد أن الميليشيا الانقلابية تعمل على عرقلة وصول المساعدات الانسانية والإغاثية وتفرض حصار على مدينة تعز كما تقوم بحفر الخنادق وهذا دليل على عدم جديتها لسلام..مشيرا إلى أن سبب اطالة أمد الحرب هي التدخلات الإيرانية وحزب الله البناني ودعم الميليشيا بالسلاح والمقاتلين..مطالبا المجتمع الدولي القيام بمسئولياته بتنفيذ قرارته ووضع حد للتدخل الإيراني في المنطقة عامة وفي اليمن خاصة.



كما أكد رئيس الوزراء اليمني على متانة العلاقات الثنائية بين بلاده وبريطانيا مشيدا بالمواقف البريطانية الداعمة للشرعية والشعب اليمني في رفض الانقلاب واستعادة الدولة.



من جانبه عبر السفير البريطاني عن دعم حكومته لليمن ووحدته وأمنه واستقراره، مجددا دعم بلاده لعملية السلام والتوصل لحل شامل وفق للمرجعيات الاساسية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، واشار إلى تفهمه للمخاطر والمخاوف التي تبديها الحكومة الشرعية من وجود الميليشيا في المدن مؤكدا على ضرورة دعم تحركات المبعوث الدولي مارتن غريفيث لتحقيق السلام في اليمن.







م.ح.



بنا 1340 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/07/17 - 00 : 05 PM