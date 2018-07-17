اعتباراً من الأثنين المقبل.. وزير التربية يعلن بدء تسجيل الطلبة المستجدين من مواليد نوفمبر 2012

المنامة في 17 يوليو / بنا / أعلن سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أنه استجابة لرغبات أولياء الأمور الكرام، ستفتح الوزارة الباب لتسجيل الطلبة المستجدين من مواليد شهر نوفمبر 2012، اعتبارا من يوم الأثنين الموافق 23 يوليو ولغاية الأربعاء 25 يوليو 2018، من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الواحدة ظهرا، وذلك بصالة وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى.



وأكد سعادة الوزير أنه في سبيل استيعاب هؤلاء الأبناء الطلبة، ستعمل الوزارة على إضافة عدد من الصفوف المتنقلة في بعض المدارس الابتدائية، مع تعزيز مواردها البشرية وتجهيزاتها، بما يضمن عدم تأثير الزيادة في أعداد الطلبة على معيار الكثافة الصفية المعتمد من قبل الوزارة، موضحا أنه في حال لم يحصل الطالب على مقعد بالمدرسة التابعة لمجمعه السكني، وفقا للشواغر المتوافرة، فإن الوزارة ستطرح له البدائل في المدارس الأخرى القريبة، في حال رغب ولي الأمر في إلحاق ابنه في التعليم خلال العام الدراسي المقبل.



وقد سبق للوزارة أن أعلنت عن فتح باب التسريع الأكاديمي للطلبة المسجلين في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية والخاصة، حيث سيخضع الطلبة، وبعد موافقة ولي الأمر، إلى اختيار تحريري مركزي ومقابلة شخصية، وذلك خلال شهر أكتوبر 2018، بحيث يتمكن الناجحون منهم من الانتقال مباشرة إلى الصف الثاني الابتدائي.



ودعت إدارة التعليم الابتدائي أولياء أمور الطلبة المستجدين من مواليد نوفمبر 2012 إلى الالتزام بالحضور الشخصي مع أبنائهم إلى مقر التسجيل، وفقا للمواعيد المذكورة، مصطحبين معهم شهادة ميلاد الطفل وصورة منها، والبطاقة الذكية للطالب وولي الأمر وصورة منهما، وجواز سفر الطالب، وصورتين شخصيتين له.



يذكر أن قانون التعليم رقم 27 لسنة 2005 يلزم الوزارة بتسجيل الطلبة الذين أتموا سن السادسة من عمرهم مع بداية العام الدراسي، أي في 31 أغسطس من كل عام، إلا أن الوزارة ورغبة منها في التجاوب مع رغبات أولياء الأمور، سعت إلى استيعاب مواليد سبتمبر وأكتوبر، وصولا إلى تسجيل مواليد نوفمبر.



ن.ف/م.ح.



بنا 1325 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/07/17 - 54 : 04 PM