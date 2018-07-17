قائد خفر السواحل: تقديم المساعدة والدعم اللازم لأحد الحفارات المحلية إثر تسرب المياه بداخله بسبب عطل في المضخات

المنامة في 17 يوليو / بنا / صرح اللواء الركن بحري علاء سيادي قائد خفر السواحل أن دوريات خفر السواحل، تمكنت من تقديم المساعدة والدعم اللازم لأحد الحفارات المحلية والذي كان على متنه 9 بحارة، وذلك إثر تسرب المياه بداخل الحفار بسبب عطل في المضخات، مضيفا أنه ليست هناك أي إصابات بين البحارة.



وأوضح أنه فور تلقي البلاغ، تم الدفع بأربع زوارق لمباشرة الحادث، حيث تمكن فريق الإنقاذ التابع لقيادة خفر السواحل من السيطرة على الوضع بإسناد من سلاح البحرية الملكي البحريني، منوها إلى توجيه الحفار إلى منطقة ضحلة، حيث تمكن الفنيون من تصليح إحدى المضخات مما ساعد على السيطرة على التسرب بشكل جزئي.



وأشار قائد خفر السواحل إلى أنه بعد التنسيق مع شئون الموانئ والملاحة البحرية ومن خلال التحقيقات الأولية، تبين أن سبب الحادث يعود إلى عدم الالتزام بإجراءات السلامة البحرية.



خ.ب/م.ح.



بنا 1324 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/07/17 - 53 : 04 PM