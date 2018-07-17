قرينة عاهل البلاد تتلقى برقية شكر جوابية من الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة

المنامة في 17 يوليو/ بنا / تلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله برقية شكر جوابية من الشيخة عائشة بنت راشد بن خليفة آل خليفة وذلك رداً على برقية سموها المهنئة بمناسبة نجاح الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة بالقيام بأول طلعة جوية بالطائرة القتالية التابعة لسلاح الجو الملكي.



وقد أعربت الشيخة عائشة عن خالص اعتزازها بما عكسته كلمات قرينة عاهل البلاد المفدى الكريمة من ثقة وتقدير تعتز بها كثيراً، مؤكدةً أن هذه المشاركة جاءت وفق توجيهات قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للمساهمة في تجسيد عطاءات المرأة البحرينية في خدمة الوطن، معاهدةً بمزيد من العمل وبذل كل ما في وسعها لخدمة البحرين ورفعتها والدفاع عن ترابها الطاهر، داعية المولى عز وجل أن يحفظ سموها ويديم عليها نعمة الصحة والسعادة.



ن.ف/م.ح.



بنا 1323 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/07/17 - 52 : 04 PM