قرينة عاهل البلاد تتلقى برقية شكر جوابية من رئيس الوزراء الموقر

المنامة في 17 يوليو/ بنا / تلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله برقية شكر جوابية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله وذلك رداً على برقية سموها المهنئة بمناسبة نجاح الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة بالقيام بأول طلعة جوية بالطائرة القتالية التابعة لسلاح الجو الملكي.



وقد أعرب سمو رئيس الوزراء الموقر عن تقديره وشكره لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ومشاعر سموها الطيبة النبيلة التي يعتز بها كثيراً، مؤكداً على أن هذا الإنجاز وغيره من الإنجازات الكبيرة والعديدة التي حققتها المرأة البحرينية تحققت بفضل تضافر الجهود وسعي الجميع لبناء نهضة وتقدم مملكة البحرين وذلك بمواصلة العمل بكل اخلاص لتحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سائلاً المولى أن يديم على صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة نعمة الصحة والعافية وأن يكلل جهودها دوماً بالسداد والتوفيق.



ن.ف/م.ح.



بنا 1321 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/07/17 - 50 : 04 PM