مساعد وزير الخارجية يعرب عن تقديره لدور مجلس الشورى في رفعة وازدهار المملكة من خلال تشريعه للقرارات الهامة

المنامة في 17 يوليو / بنا / استقبل سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيدة نانسي خضوري عضو مجلس الشورى.



وخلال اللقاء، رحب سعادة مساعد وزير الخارجية بسعادة السيدة نانسي خضوري، معربًا عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به مجلس الشورى في رفعة وازدهار مملكة البحرين من خلال تشريعه للقرارات الهامة التي تسهم في تطوير المملكة، مؤكدا ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق النماء والتطور لمملكة البحرين في مختلف المجالات.



من جانبها، أعربت سعادة السيدة نانسي خضوري عن سعادتها بلقاء سعادة مساعد وزير الخارجية، مشيدة بالتعاون القائم بين وزارة الخارجية ومجلس الشورى في كل ما من شأنه الوصول إلى أعلى مستويات التقدم والازدهار في مملكة البحرين.



خ.ب/ع ع



بنا 1219 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/17 - 31 : 03 PM