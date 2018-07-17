خلال تفقده البرنامج الصيفي للأطفال والناشئة.. حميدان: تعزيز روح العمل الجماعي وبناء السلوك الإيجابي وتطوير المهارات الكامنة

المنامة في 17 يوليو/ بنا / قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بزيارة تفقدية لنادي الأطفال والناشئة في مركز عبد الله بن يوسف فخرو، اليوم الثلاثاء، للاطلاع على الأنشطة والبرامج الصيفية التي أطلقتها الوزارة في نادي شريفة العوضي، وأندية الأطفال والناشئة في أربعة مراكز اجتماعية تابعة للوزارة في المحرق وسترة ومدينة حمد ومدينة عيسى، كبرنامج صيفي يمتد على مدى شهري يوليو وأغسطس، تحت عنوان "حياكم صيفوا عندنا".



ويتضمن البرنامج الصيفي أكثر من 50 برنامجاً متنوعاً تم فيها مراعاة كافة الاهتمامات الشبابية والمواهب المختلفة لدى فئة الشباب والناشئة من سن 6-17 سنة، بين ورش عمل وزيارات ميدانية وفعاليات صباحية ومسائية موجهة للبنين والبنات، في أيام الاثنين والأربعاء للبنين والأحد والثلاثاء للبنات، تحت إشراف متخصصين متطوعين.



وخلال الزيارة، اطلع حميدان على عدد من البرامج التي يشارك فيها الأطفال وفقاً لاهتماماتهم، بما يعزز وينمي مواهبهم المختلفة، وسط أجواء فنية ورياضية وترفيهية وتثقيفية مختلفة، وذلك تحقيقا للأهداف التنموية التي رسمتها الوزارة والتي ترتكز على أسس راسخة في بناء الشخصية، وتنمية الطاقات الفكرية والحركية على الوجه الأمثل لدى المستفيدين. وقد استمع الوزير حميدان إلى ملاحظات واقتراحات الطلبة والقائمين على البرنامج وآلية الارتقاء بها وتطويرها.

وأكد حميدان أهمية البرامج الصيفية في تنمية وتعزيز روح العمل الجماعي بين فئة الشباب، وبناء السلوك الإيجابي في هذه المرحلة المهمة من مسيرة حياة الطفل والناشئ، وذلك باستثمار وقت الاجازة الصيفية في ممارسة أنشطة وهوايات تعود عليه بالنفع وتطوير الذات، مثنياً في هذا السياق على جهود القائمين على البرامج الصيفية من مدربين ومشرفين، وجميع العاملين في برامج أندية الاطفال والناشئة، لدورهم البارز في تمكين المنتسبين من الأطفال والناشئة لتطوير مهاراتهم المتنوعة، واكتشاف طاقاتهم ومواهبهم الكامنة، من خلال تعزيز الميول الإيجابية في التعلم وتطوير الذات وتنظيم الوقت، في ظل تميز الأنشطة والبرامج لهذا العام بالتنوع والاختلاف في مجملها مما أضفى جواً من المتعة والتشويق على الطلبة المشاركين في هذه البرامج.



ويقدم البرنامج الصيفي المقام في كل من المراكز الاجتماعية في المحرق وسترة ومدينة حمد وعبد الله بن يوسف فخرو، أنشطته لهذه الفئة في الفترة الصباحية، من 9 صباحاً إلى 12 ظهراً، ويشمل العديد من الأنشطة من بينها فنون الخزف والرسم والخط العربي، والألعاب الرياضية والحرف اليدوية والطباعة والتطريز بالإضافة إلى برنامج المحترف الفني، وتعليم فنون الطبخ، وتقنية الفوتوشوب.



وبالنسبة للبرنامج الصيفي في نادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة بمنطقة الرفاع، فإنه يتضمن الورش التثقيفية والفنية المتنوعة، عناوينها بين الكنز المفقود، أنامل صغيرة، من سيربح المليون، سفراء الطفولة، أسعدوهم، الريادي الصغير، لغة الإشارة، خلال الفترة الصباحية. وفي الفترة المسائية تتوزع الفعاليات والأنشطة بين نادي العلوم، والفنون، وطي الورق، والواحات الإيمانية، والروبوتكس، ومسرح الدمى، والمواهب الكامنة، ونجوم التوست ماستر، فضلاً عن الأنشطة الرياضية المتنوعة بين التايكوندو، والسباحة واللياقة البدنية وكرة القدم وكرة السلة، بالإضافة إلى تعلم بعض المهارات في تقنية المعلومات من خلال برامج مايكروسوفت.





ح ب/خ.س



بنا 1204 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/07/17 - 28 : 03 PM