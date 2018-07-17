الخيرية الملكية تتسلم تبرعاً مالياً من جيبيك وموظفيها المنامة في 17 يوليو/ بنا / استقبل سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية، رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات السيد عبدالرحمن الجواهري، حيث تسلم سعادته تبرعاً مالياً من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبيك)، و تبرعاً آخر من موظفي الشركة، وذلك للمساهمة في دعم العمل الخيري والإنساني الذي تقوم به المؤسسة الخيرية الملكية.

في هذا الجانب أشاد السيد عبدالرحمن الجواهري بالجهود التي تقوم بها المؤسسة الخيرية الملكي في دعم العمل الخيري والإنساني داخل وخارج مملكة البحرين، بقيادة شابة طموحة وإدارة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية لهذا العمل، وأكد مواصلة جيبيك تقديم الدعم للمشاريع الإنسانية والتي تعود بالخير على مملكة البحرين وشعبها الكريم تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية بين المؤسسة والقطاعات الأخرى لنشر ثقافة عمل الخير بين جميع أفراد المجتمع.



ومن جهته ثمن سعادة الدكتور مصطفى السيد جهود شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ومساهمتهم الدائمة في دعم العمل الخيري والإنساني الذي تقوم به المؤسسة الخيرية الملكية، مؤكداً بأن جيبيك سباقة دائما في تقديم المساعدة وخدمة المجتمع البحريني ومعروفة بحبها للخير عبر دعم العديد من البرامج والمشاريع الانسانية. كما أثنى سعادته على تبرع موظفي جيبك ومساهمتهم في دعم العمل الخيري والإنساني في مملكة البحرين.





ل.ب/خ.س



بنا 1135 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/07/17 - 14 : 03 PM