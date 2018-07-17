خلال استقباله للرئيس التنفيذي الجديد لإدامة.. معالي الشيخ خالد بن عبد الله:رفد "ممتلكات" وشركاتها بالكفاءات الوطنية يسهم في ترجمة الرؤى لمشاريع ناجحة اقتصادياً المنامة في 17 يوليو / بنا / أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، أن رفد ممتلكات والشركات المنضوية تحتها بالكفاءات الوطنية المتخصصة من شأنه أن يسهم في ترجمة رؤى وتطلعات هذه الشركات الحكومية إلى مشاريع ناجحة ذات مردود وعائد اقتصادي مجزٍ.

جاء ذلك لدى استقبال معاليه في مكتبه بقصر القضيبية اليوم سعادة السيد خالد عمرو الرميحي، رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة" – الذراع العقارية لشركة ممتلكات – الذي قدَّم لمعاليه السيد أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة إدامة، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.



وخلال اللقاء، أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله عن أمنياته للسيد العريض بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، والارتقاء بدور الشركة بوصفها مسؤولة عن إدارة محفظة متنوعة من الأصول العقارية في المملكة، إلى جانب مشاريع عقارية مهمة تستهدف القطاعين التجاري والسياحي.



وقال معاليه: "لقد أثبتت إدامة جدواها إثر المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تنفذها كمشاريع سعادة وتطوير بلاج الجزائر ومباني مواقف السيارات في منطقتي العدلية والسلمانية، ونحن على ثقة من أن هذه المشاريع تحظى باهتمام مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية للانتهاء منها بحسب ما هو مخطط له".



من جانبه، تقدم السيد خالد عمرو الرميحي، رئيس مجلس إدارة شركة إدامة، بجزيل الشكر والتقدير لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله على ما تلقاه الشركة من دعم ورعاية من معاليه، مؤكداً أن الشركة وفي إطار توجهاتها الحالية تعمل على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية وخطة التطوير العامة للاستثمار الأمثل لأصولها.



كما أطلع السيد الرميحي معاليه على عرض شامل لتقدم سير العمل في المشاريع الرئيسية التي تنفذها إدامة في مختلف مناطق المملكة.



خ.ب/خ.س



بنا 1130 جمت 17/07/2018



عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/07/17 - 05 : 03 PM