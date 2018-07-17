وزيرة الدولة للشؤون الدولية بوزارة خارجية جمهورية رومانيا تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين المعين لدى جمهورية رومانيا المقيم في برلين بوخارست في 17 يوليو/ بنا / تسلمت سعادة السيدة مونيكا جورجيتا وزيرة الدولة للشؤون الدولية بوزارة خارجية جمهورية رومانيا، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله سفيرا فوق العادة مفوض لمملكة البحرين المعين لدى جمهورية رومانيا المقيم في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وخلال اللقاء، أعرب سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الصداقة القوية التي تربطها بجمهورية رومانيا، مشيدًا بما وصلت إليه هذه العلاقات من تقدم وتطور في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على مواصلة تطوير العمل الثنائي مع جمهورية رومانيا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.



من جانبها، رحبت سعادة السيدة مونيكا جورجيتا بسعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، مشيدة بما يجمع بين مملكة البحرين وجمهورية رومانيا من أواصر صداقة متميزة، مؤكدة اهتمام بلادها بتنمية التعاون الثنائي بينهما على كافة الأصعدة، بما يلبي طموحات البلدين الصديقين، متمنية لسعادة السفير التوفيق والنجاح في مهام عمله، ولمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.



ل.ب/خ.س



بنا 1128 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/07/17 - 56 : 02 PM