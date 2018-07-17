الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي سبل اثراء الخطط الاعلامية الخليجية الرياض في 17 يوليو / بنا / اجتمع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم مع سعادة الأستاذ علي حسين الريس مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون.

وتم خلال الاجتماع بحث الجهود التي تقوم بها مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك في مجال انتاج البرامج التلفزيونية والإذاعية والأفلام الوثائقية والارتقاء بالمستوى الفني لهذه البرامج، والسبل الكفيلة بدعم وإثراء الخطط الإعلامية الخليجية بما يحقق أهداف العمل الخليجي المشترك، حيث أشاد الأمين العام بالسمعة الطيبة التي حققتها المؤسسة في مجال الانتاج الاذاعي والتلفزيوني، مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به الاعلام في تحقيق أهداف مجلس التعاون بمزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دول المجلس.



حضر الاجتماع سعادة السيد عبدالعزيز أحمد الغانم المشرف العام للشؤون المالية والإدارية و سعادة السيد تركي المكراد رئيس قطاع الشؤون السياسية بالأمانة العامة.



خ.ب/خ.س



بنا 1127 جمت 17/07/2018



عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/07/17 - 57 : 02 PM