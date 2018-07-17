بوليتكنك البحرين تعرض "إطار المهارات الوظيفي" في مؤتمر "ممارسات التعليم العالي" بجامعة أستون البريطانية المنامة في 17 يوليو / بنا / شارك فريق من كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) في مؤتمر "ممارسات التعليم التعالي" المنعقد في الفترة من 3 إلى 5 يوليو 2018 بجامعة أستون بمدينة بيرمينغهام في بريطانيا، وذلك من بين مجموعة كبيرة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المرموقة، إذ عرض الفريق الإطارين الخاصين بالمهارات الوظيفية والتعلم القائم على حل المشكلات.

وعرض مدير مركز الإرشاد والتطوير الوظيفي الأستاذ عبدالرضا دسمال تجربة بوليتكنك البحرين في تطبيق إطار المهارات الوظيفية من خلال المنهج الدراسي والأنشطة الداعمة للمنهج، بينما عرض الدكتور القائم بأعمال مدير وحدة التعليم والتعلم روجيليو ليفاردو إطار التعلم القائم على حل المشكلات، الذي تم تطبيقه في بوليتكنك البحرين منذ العام 2014 استجابةً للمخاوف المتعلقة بتوظيف الخريجين والتحاقهم بسوق العمل بعد تخرجهم.



وخلال مشاركته، أوضح السيد عبدالرضا أن أصحاب العمل في البحرين أبدوا ملاحظات ممتازة حول طلاب بوليتكنك البحرين الذين حصلوا إما على تعلم متكامل أو تدريب داخلي تم إنجازه في شركاتهم، أو الذين تم توظيفهم في نهاية المطاف بعد التخرج، مشيرًا إلى أن استراتيجيات التعلم في بوليتكنك أثبتت أثرها الإيجابي في تعزيز وتطوير مهارات التوظيف، التي حددتها مجموعة من أصحاب الأعمال في المملكة، وتشمل هذه المهارات: العمل الجماعي، والتواصل، وحل المشكلات، والتخطيط، والتعلم، والمبادرة والمشاريع.



وأكد العديد من أصحاب الأعمال ومديرو الشركات أن خريجي بوليتكنك البحرين من أفضل الخيارات التي يفضلونها في عمليات التوظيف.



وأضاف السيد عبدالرضا أن استراتيجية التعلم القائم على حل المشكلات، التي تم تطويرها مؤخراً إلى أنموذج التعلم القائم على حل المشكلات والمشاريع PPrBL ، قد تم تطبيقها في جميع برامج البوليتكنك على مدار خمس سنوات من خطة التنفيذ.



بدوره، قال الدكتور روجليو: "إن التعلم القائم على حل المشكلات والمشاريع قد أبعدنا عن الأشكال التقليدية للتدريس، كما أنه يوفر منبرًا واضحًا لإبراز عملنا الذي طورناه بمساعدة هيئة التعليم العالي البريطانية".



وفي السياق ذاته، أكدت مدير إدارة التطوير الأكاديمي الأستاذة إيما جناحي التزام بوليتكنك البحرين بتطبيق أفضل الأطر والاستراتيجيات في ممارسات التعليم والتعلم، من أجل ضمان بقاء خريجي البوليتكنك الخيار الأفضل للتوظيف بالنسبة إلى أصحاب العمل، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تعتبر الثانية على التوالي، وهي ضمن مبادرات الإدارة الأكاديمية في بوليتكنك البحرين لتطوير وتأهيل موظفيها بشكل دائم.



خ.ب/ع ع



بنا 1114 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/07/17 - 23 : 02 PM