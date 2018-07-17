المرصد : مقتل 6 اشخاص على الاقل في قصف جوي يستهدف القنيطرة على مدى يومين القنيطرة في 17 يوليو / بنا / قتل ستة أشخاص على الأقل جراء قصف للطائرات الحربية على أطراف بلدة عين التينة الواقعة في الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة السورية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء ، في بيان صحفي، إن سيدتين وثلاثة أطفال من بين القتلى ، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى، بعضهم لا تزال جراحه خطرة، ما يرشح عدد القتلى للارتفاع.



ولفت المرصد إلى أن نحو 1560 ضربة جوية وبرية استهدفت مثلث الموت بريفي درعا الشمالي الغربي والقطاع الأوسط من ريف القنيطرة خلال الـ 48 ساعة الماضية .





خ.س



بنا 0939 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/07/17 - 46 : 12 PM