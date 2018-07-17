شكر جلالة الملك المفدى على الاستقبال الحافل للوفد المصري .. الاتحاد الحر يثمن زيارة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بجمهورية مصر الشقيقة والوفد المرافق ويرحب بالتنسيق الثنائي المنامة في 17 يوليو/ بنا / ثمن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين زيارة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بجمهورية مصر العربية الشقيقة الأستاذ جبالي المراغي والوفد المرافق من الأشقاء النقابيين، وأعرب الاتحاد الحر عن إشادته لما أسفرت عنه الزيارة من نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد العمل النقابي العمالي العربي.



كما تقدم الاتحاد الحر بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، على الاستقبال الحافل للوفد المصري، والذي أكد فيه جلالة الملك المفدى على عمق العلاقات بين البحرين والشقيقة مصر ودور عمالها في مسيرة البناء والتنمية، ومواقفهم الوطنية مع جميع أبناء الوطن العربي وفي مقدمتهم مملكة البحرين، وكذلك ما شدد عليه سمو رئيس الوزراء من أهمية التنسيق العمالي العربي في المحافل الدولية ليعرف العالم ما تحقق من مكتسبات للعمال وما وفرته الحكومات من بيئة مثالية للعمل تحفظ حقوق العمال، كما تقدم الاتحاد الحر بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء على الدعم اللامحدود للاتحاد الحر والحريات النقابية وضمانة حقوق العمال.



وأكد الاتحاد الحر أن مواقف الاتحاد العام لنقابات العمال بجمهورية مصر العربية الشقيقة الداعمة لمملكة البحرين ممتدة ومشهودة، فلم يتقاعس الاتحاد المصري يوما في الدفاع عن البحرين خلال تواجده بأي محفل دولي، منوها في هذا الصدد إلى أحدث تلك المواقف النبيلة والمشرفة التي حدثت في اجتماع جنيف الماضي في مواجهة الشكوى المرفوعة من الاتحاد الدولي للنقابات بإيعاز من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وتصدي الاتحاد المصري الشقيق لهذه الشكوى بإيصال الحقيقة إلى المجتمعين في منظمة العمل الدولية وبيان كيدية تلك الشكوى.



وقد أكد الاتحاد الحر والاتحاد العام لعمال مصر خلال اجتماعهما على تعزيز العلاقات البينية، وتوحيد الرؤى في كافة القضايا العمالية العربية، وتبادل الدعم في القضايا الوطنية للبلدين ضد أي محاولات للنيل منهما، وكذلك دعم الاتحاد الدولي للعمال العرب وتنسيق المواقف بين الاتحادات العمالية العربية، والاتحاد الدولي بما يسهم في الارتقاء بأوضاع العمال بالدول العربية.



كما ناقش كل من الاتحاد الحر ونظيره المصري، الأوضاع العمالية بدولة فلسطين الشقيقة، وفي هذا الصدد شدد كل من الاتحادين على دعمهما الثابت للقضية الفلسطينية، وتنديدهما بما يعانيه العمال الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، وأعربا عن وقوفهما إلى جانب نضال العمال الفلسطينيين ضد السياسات الإسرائيلية المتعنتة، وطالبا بدور دولي أكثر إيجابية لرفع المعاناة عن هذا الشعب العربي الشقيق.



وتقدم الرئيس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بالشكر والعرفان إلى الوفد المصري على الزيارة، حيث خص بالشكر الأستاذ جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بجمهورية مصر العربية، مؤكدا على وحدة مصير عمال البلدين وما يسعى إليه الاتحاد البحريني والمصري لحفظ وصون حقوق ومكتسبات العمال العرب كافة، وتوافق الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية، داعيا أن تكون مملكة البحرين دوما بوابتهم الأولى في التحرك الدولي، ومقرهم الثاني الذي يتسع لجميع الكوادر النقابية الوطنية في الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية، قاطرة النضال العمالي العربي والمدرسة الأولى للعمل النقابي التي يتعلم منها الجميع.



ورحب الاتحاد الحر بالدعوة الكريمة من الاتحاد المصري لزيارة مماثلة لجمهورية مصر العربية في أقرب فرصة ممكنة، مثمنا استمرار الزيارات المتبادلة بين الاتحادات العمالية في الدول العربية الشقيقة بما يوثق عرى الترابط ويدفع بالعمل النقابي العربي في المحافل الدولية من خلال تضافر جهود الأعضاء بجميع الاتحادات.



وتقدم الاتحاد الحر بالتهنئة القلبية إلى الأستاذ جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بجمهورية مصر العربية، بمناسبة فوزه بالتزكية في انتخابات رئاسة الاتحاد، وإلى الأستاذ محمد وهب الله السكرتير العام للاتحاد المصري، والزميل الأستاذ جمال عبدالناصر نائب رئيس الاتحاد، والزميل الأستاذ حمدي عرابي نائب الرئيس للشؤون الإدارية، متمنيين لهم دوام التوفيق والسداد في خدمة عمال مصر والعالم العربي.



ن.ف/خ.س



بنا 0918 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/07/17 - 36 : 12 PM