الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء تنفذ برنامجا تدريبيا للقطاع الحكومي المنامة في 17 يوليو / بنا / دشنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء باكورة خدماتها في مجال "نقل المعرفة" عبر تنفيذها برنامجا تدريبيا لعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتطبيقات الفضائية، بالتعاون مع إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في هذا المجال.

وحول هذا البرنامج أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور محمد إبراهيم العسيري أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن مجموعة من المبادرات التي تتبناها الهيئة وفق خطتها الاستراتيجية الحالية لغرض بناء القدرات الوطنية في مجال الفضاء بشكل عام، وفي مجال "نقل المعرفة" على وجه الخصوص، سعياً من الهيئة لتحقيق الاستغلال الأمثل من البيانات والصور الفضائية من خلال دعوة ممثلي الجهات ذات العلاقة للتعرف على آخر التقنيات في هذا المجال وطرق استخدام البرمجيات المرتبطة بها وصولا إلى التمكن من بناء الخوارزميات البرمجية بحسب الحاجة لتحقق القيمة المضافة من امتلاك تلك المعلومات.



كما بين الدكتور العسيري أن هذا البرنامج يسهم في تأهيل المشاركين لتقديم المزيد من الأفكار التي تسهم في تطوير حزمة من الخدمات في القطاعات التي يعملون بها، مما سيكون له كبير الأثر في تطور العديد من الخدمات الحكومية، بما يواكب التغيرات المتسارعة في مجال علوم الفضاء والتطبيقات المختلفة المرتبطة بها.



وأشار العسيري الى أن الهيئة وفي ضوء توجيهات وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد، الوزير المعني بالرقابة والإشراف على أعمالها، ومتابعة مجلس إدارتها برئاسة الدكتور محمد أحمد العامر، مستمرة في العمل على تنفيذ عدد من المبادرات التي تحقق الأهداف التي أنشأت الهيئة من أجلها.



واختتم العسيري قوله بالتأكيد على الدور المهم الذي تساهم به علوم الفضاء في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدول عبر تعزيز البحث العلمي ودعم الابداع وتحفيز الابتكار، مشيرا إلى العلاقات الوطيدة التي باتت تربط الهيئة مع عدد من مؤسسات التعليم العالي الوطنية وعلى رأسها جامعة البحرين وكلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين"، بالإضافة لعدد من المراكز البحثية المتخصصة ووكالة الفضاء الخليجية والعربية والعالمية.





ن.ف/خ.س



بنا 0805 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/07/17 - 13 : 11 AM