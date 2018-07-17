استشهاد فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها شرق غزة غزة في 17 يوليو / بنا / استشهد اليوم شاب فلسطيني متأثراً بجروحه أصيب بها برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة العودة منتصف مايو الماضي شرق مدينة غزة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصدر طبي ان الشهيد الشاب ساري داود الشوبكي "20 عاماً" استشهد متأثراً بإصابته الخطيرة في عنقه، والتي تسببت له بشلل رباعي، وتم تحويله للعلاج بمستشفى داخل مدينة القدس المحتلة، إلى أن ارتقى صباح اليوم.



وباستشهاد الشاب الشوبكي يرتفع عدد شهداء مسيرة العودة منذ 30 مارس الماضي، إلى140 شهيداً في قطاع غزة.



و.ش/خ.س



بنا 0735 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/07/17 - 58 : 10 AM