الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين والسفير الإندونيسي يبحثان تعزيز التعاون في مجال الطيران المنامة في 17 يوليو/ بنا / عقد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البنفلاح اجتماعًا مع سعادة السفير الإندونيسي السيد نور شهرير راهارجو لمناقشة إمكانية تشغيل خط طيران مباشر بين مملكة البحرين وجمهورية إندونيسيا.



وقد حضر الاجتماع السكرتير الأول للقسم الاقتصادي السيد هارديونو كورنياوان والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة مطار البحرين السيد أيمن زينل ورئيس قسم تطوير الطرق الجوية في الشركة السيدة نوال الماجد.

وناقش السيد البنفلاح وسعادة السفير سبل التعاون بين البلدين في مجال الطيران، والتي من شأنها أن تعزز العلاقات الثنائية بين الدولتين في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة. وفي إطار الجهود المتواصلة لزيادة حجم السلع المشحونة عبر مطار البحرين الدولي؛ ناقشا أيضًا إمكانية تطوير عمليات الشحن الجوي المباشر بين البلدين. وتعد البضائع القابلة للتلف من ضمن أهم الصادرات التي تستهدفها شركة مطار البحرين، وخاصةً الفواكه الاستوائية والمنتجات المُصنّعة.



وبهذه المناسبة أعرب البنفلاح عن سروره باجتماعه مع سعادة السفير من أجل بحث الرؤى المشتركة الرامية إلى توطيد أواصر علاقات متينة ومثمرة بين البحرين وإندونيسيا. مشيرًا إلى أن أعداد المسافرين بين البلدين تصل إلى أكثر من 45 ألف مسافر سنويًا، كما تتزايد هذه الأعداد على نحو مطّرد. وأضاف أنه في عام 2016 وحده شهدت الشركة نموًا في عدد الركاب بلغت نسبته 19%، مما يعكس الإمكانات الهائلة لإنشاء خط طيران مباشر. مؤكدًا أن شركة مطار البحرين وشركاءها يعملون بشكل دؤوب لتطوير مسارات طيران وأنشطة شحن جديدة لتلبية احتياجات الشركات والمسافرين عبر مطار البحرين الدولي. موجهًا الدعوة لكبرى شركات الطيران الإندونيسية الراغبة في مناقشة التعاون المحتمل لزيارة شركة مطار البحرين، وذلك بالتنسيق مع سعادة السفير.



يشار إلى أن شركة مطار البحرين هي الشركة المسؤولة عن تعزيز قدرات مطار البحرين الدولي وزيادة نسبة إسهامه في الاقتصاد المحلي. وفي إطار دورها التشغيلي، تضطلع الشركة بمسؤولية وضع الخطط والتدابير اللازمة لتطوير الخدمات والعمليات في المطار وتحديث البنية التحتية لتواكب متطلبات قطاع الطيران المتنامي وأعداد المسافرين المتزايدة.





ن.ف/خ.س



بنا 0731 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/07/17 - 41 : 10 AM