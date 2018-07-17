الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات الثنائية جدة في 17 يوليو / بنا / بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين مع سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى كل من المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وعمان، وقطر، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى منظمة التعاون الإسلامي، ميشيل سيفغون ديرسو في مقر الامانة بجدة القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ونقلا عن وكالة الانباء السعودية، اكد الطرفان، حرصهما على مواصلة الالتزام بتعزيز العلاقات الثنائية بين منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي من خلال التعاون المثمر في الفترة المقبلة.



كما شدد الأمين العام، على تحديد القضايا المشتركة، وعلى التدابير العملية بخصوص المشاريع المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية.



خ.س



بنا 0710 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/07/17 - 20 : 10 AM