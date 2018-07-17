"الكنيست" يصادق على قانون "يكسرون الصمت" لحظر الجمعيات الحقوقية داخل المدارس القدس المحتلة في 17 يوليو/ بنا / صادق الكنيست الإسرائيلي في ساعة متأخرة من ليلة أمس، على مشروع قانون "يكسرون الصمت"، والذي يحظر على مندوبي الجمعيات الحقوقية في إسرائيل الدخول إلى المدارس وتقديم محاضرات أو أي فعاليات للطلاب والطالبات.



ويستهدف مشروع القانون بالأساس الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارسات جنود جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مثل جمعية "يكسرون الصمت"، التي توثق إفادات من جنود عن ممارسات قمعية قاموا بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك الجمعيات والمنظمات التي توجه انتقادات وتوثق الأحداث وتحضر التقارير ضد جيش الاحتلال، مثل منظمة "بتسيلم"، التي شارك مديرها العام حاغاي إلعاد، في مناقشات مجلس الأمن الدولي ودعاهم إلى فرض عقوبات على إسرائيل.



ويشدد القانون على التزام المتحدثين من المعلمين أمام الطلاب حول مجرد قيام دولة إسرائيل، وقانون التعليم الرسمي، وعلى منع المس بشرعية دولة إسرائيل ومؤسساتها الرسمية.



و.ش/خ.س



بنا 0703 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/07/17 - 16 : 10 AM