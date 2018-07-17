ضمن مبدأ الشراكة المجتمعية..الصحة تتسلم تبرعاً بجهازين للتصوير بالموجات فوق الصوتية من شركة البحرين للسينما المنامة في 17 يوليو/ بنا / تسلمت وزارة الصحة تبرعاً من شركة البحرين للسينما عبارة عن جهازين للتصوير بالموجات فوق الصوتية "السونار" يختصان بالكشف عن حالة الجنين الصحية خلال مراحل فترة الحمل وذلك بقيمة 28 ألف دينار.



وقد تم تسلم التبرع بدائرة الأجهزة الطبية بحضور كل من الوكيل المساعد للموارد والخدمات ورئيسة لجنة التبرعات ودعم المجتمع بوزارة الصحة الأستاذة فاطمة عبدالواحد الأحمد والسيدة سيما زينل مديرة إدارة الخدمات المساندة وعدد من المسئولين بوزارة الصحة، كما حضر حفل تسليم الجهازين كل من كريمة فرهاد رئيسة الشئون الإدارية وعائشة أحمد سكرتيرة رئيس مجلس الإدارة بشركة البحرين للسينما.

وبهذه المناسبة، أشادت الأستاذة فاطمة عبدالواحد الأحمد بهذا الدعم المقدم من شركة البحرين للسينما والذي يجسد مبدأ الشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص والذي يساهم بشكل إيجابي في دعم وتطوير كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة.

وأعربت فاطمة الأحمد خلال الحفل عن خالص شكرها وتقديرها لشركة البحرين للسينما لدورهم في دعم ومساندة الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة وفي توفير الاحتياجات بما يعكس حجم الاهتمام والحرص من جانب الشركة لتحسين مستوى جودة الخدمات الصحية في المملكة.

ومن جانبها أكدت كريمة فرهاد أن شركة البحرين للسينما تعمل على تفعيل ودعم مثل هذه المبادرات المثمرة والتي تسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مستوى التعاون والمشاركة الفاعلة في تطوير الخدمات الصحية لخدمة جميع المرضى بالمجتمع البحريني.

ومن جانبها أكدت الدكتورة شيرين حجي نائب رئيس الأطباء بالمراكز الصحية بأن الجهازين المتبرع بهما من الأجهزة المتطورة تقنياً والمجهزة بأحدث البرمجيات الخاصة بالتصوير وتحليل الموجات فوق الصوتية، حيث يستخدم الجهاز للكشف عن حالة الجنين الصحية خلال مراحل فترة الحمل، موضحةً أن الأخصائي المتابع يتمكن من معرفة تفاصيل دقيقة لحالة الجنين مما يساعد على اتخاذ اللازم لتجنب أي سلبيات أو مضاعفات للأم وجنينها.

ومن جهتها صرحت الدكتورة منى المهري رئيسة خدمات الأمومة والطفولة بالرعاية الصحية الأولية أن إجمالي المترددات من النساء الحوامل وهن اللواتي يمثلن الفئة المستهدفة يصل إلى نحو 1500 مريضة يترددن شهرياً على المراكز الصحية لمتابعة فحوصات مراحل الحمل.

وأكدت الدكتورة منى المهري على أهمية هذين الجهازين في الكشف عن عوامل الخطورة لدى الحوامل لاتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة حال رصدها. منوهةً بأن الجهازين سيتم وضعهما في كل من مركز بنك البحرين الوطني بعراد ومركز البديع الصحي لصالح خدمة المرضى المترددين وتلبية الاحتياجات الصحية اللازمة في هذا الجانب.



وفي ختام حفل استلام التبرع قام المهندس منصور علي وعدد من المختصين بدائرة الأجهزة الطبية بشرح آلية عمل الأجهزة ومواصفاتها واستخداماتها والتقنيات الحديثة المتوفرة فيها.











ل.ب/خ.س



بنا 0649 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/07/17 - 02 : 10 AM