الامارات تؤكد التزامها طويل الأمد تجاه الشعب اليمني نيويورك في 17 يوليو /بنا / أكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الاماراتية ريم بنت إبراهيم الهاشمي دعم دولة الإمارات والتحالف العربي القوي للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن.



جاء ذلك خلال لقاءات أجرتها أمس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع عدد من المسؤولين الدوليين وأعضاء مجلس الأمن، بحثت الجهود الشاملة المبذولة حاليا بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والوكالات غير الحكومية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الحديدة والمناطق الأخرى من اليمن.



ونقلا عن وكالة انباء الامارات، قالت الهاشمي " نحن نرحب بجهود المبعوث الخاص لتيسير تسليم الحوثيين للحديدة إلى الحكومة الشرعية في اليمن بالطرق السلمية وفقا لقرار مجلس الأمن 2216 ".

وأضافت " نشارك المجتمع الدولي قلقه بشأن زرع الحوثيين للألغام ونشرهم للقناصة والأسلحة الثقيلة وسط المناطق السكنية في الحديدة وهي أعمال تعكس استهتارهم التام بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي ورؤيتهم للوضع الإنساني كورقة مساومة سياسية.. ".



وذكرت الوكالة، ان المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات إلى اليمن بلغت ما يقرب من 4 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية وذلك في إطار الدعم الشامل المقدم من التحالف العربي إلى اليمن منذ عام 2015 والبالغ 15 مليار دولار كما قدمت دولة الإمارات مساهمة غير مقيدة بمبلغ 465 مليون دولار لصالح خطة الاستجابة الإنسانية لليمن في مارس 2018.













خ.س



بنا 0642 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/07/17 - 59 : 09 AM