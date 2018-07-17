ردا على بالونات وطائرات ورقية ..سلطات الاحتلال تقلص مساحة الصيد 3 أميال وتغلق معبر كرم أبو سالم غزة في 17 يوليو / بنا / أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، لثلاثة أميال بدلاً من6 أميال، وإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في القطاع بدءاً من صباح اليوم الثلاثاء، حتى اشعار آخر.



وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية ، أن سلطات الاحتلال أبلغت الجانب الفلسطيني بتقليص مساحة الصيد في بحر غزة، وإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري بشكل كامل، ومنع إدخال البضائع والمواد الغذائية والمحروقات لأهالي القطاع.

وتقول سلطات الاحتلال ان إطلاق فتية بالونات وطائرات ورقية على حدود غزة الشرقية دفعها الى تقليص مساحة الصيد وإغلاق المعبر التجاري الوحيد في غزة.



وشددت سلطات الاحتلال الحصار على غزة، الأسبوع الماضي ومنعت إدخال البضائع والمواد والاستيراد والتصدير من وإلى غزة، عبر المعبر.









خ.س



بنا 0559 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/17 - 17 : 09 AM