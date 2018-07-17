ماي تفوز بتصويت برلماني يبقي على استراتيجيتها للخروج من الاتحاد لندن في 17 يوليو / بنا / فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتصويت في البرلمان، أبقى على استراتيجيتها الشاملة لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وأقر البرلمان المشروع بواقع 318 صوتا مقابل 285. وسيذهب الآن إلى مجلس اللوردات قبل أن يصبح قانونا.



وكانت ماي تعهدت بالالتزام بخطتها للتفاوض على أوثق علاقات تجارية ممكنة مع الاتحاد الأوروبي، قائلة إن استراتيجيتها هي الوحيدة التي يمكن أن تحقق أهداف الحكومة للخروج من الاتحاد.



وتعرضت خطط ماي لانتقادات من كلا المعسكرين في حزبها. فقد وصفها وزير سابق مؤيد للاتحاد الأوروبي بأنها "تنطوي على كل المساوئ" المتعلقة سواء بالانسحاب من الاتحاد أو البقاء فيه، في حين قال المشككون في الاتحاد إن الاستراتيجية تبقي بريطانيا قريبة أكثر مما ينبغي من التكتل.





خ.س



بنا 0545 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/07/17 - 57 : 08 AM