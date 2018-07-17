الكوريتان تستعيدان خط الاتصال العسكري الغربي بشكل كامل سيئول في 17 يوليو / بنا / قالت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية اليوم إن الكوريتين استعادتا بالكامل خط الاتصالات العسكرية في الجزء الغربي من شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة انباء كوريا الجنوبية يونهاب ان استعادة خط الاتصالات جزء من اتفاقية المحادثات العسكرية العامة التي عقدتها الكوريتان الشهر الماضي، وتأتي كخطوة لبناء الثقة والحد من التوترات عبر الحدود.



وتم تعليق الخط الغربي عام 2016 في أعقاب إغلاق سيئول للمجمع الصناعي بين الكوريتين في مدينة كيسونغ الحدودية الشمالية، ولكن تم إعادة توصيل خط الهاتف في يناير قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ التي شاركت فيها بيونغ يانغ.



ومن المقرر أن تعيد الكوريتان توصيل الخط الشرقي الذي تم إغلاقه في عام 2011.







خ.س



بنا 0534 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/07/17 - 40 : 08 AM