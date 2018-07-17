ترامب: إيران تشهد أعمال شغب منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي واشنطن في 17 يوليو / بنا / قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ إيران تشهد أعمال شغب منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية "لديهم أعمال شغب في كلّ مُدنهم، والتضخم متفشّ".



واضاف ان "لديهم تظاهرات في أنحاء البلاد .. وقد حدثت معارك منذ أن أنهيتُ هذا الاتفاق ..لذلك سنرى".



وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اكد من جهته الشهر الماضي دعمه للإيرانيين الذين يتظاهرون ضد النظام الذي اتهمه بـ"الفساد والظلم وعدم الكفاءة".



ويواجه النظام في طهران استياء متناميا بسبب اضطرابات اقتصادية كبيرة منذ أن سحب ترامب في مايو بلاده من الاتفاق النووي وأعلن تشديد العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران ، وهو ما ادى الى انسحاب الشركات الكبرى من إيران امتثالا لهذه العقوبات.





خ.س



بنا 0447 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/07/17 - 06 : 08 AM