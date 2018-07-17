مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 17 يوليو / بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



سمو رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد.



سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد‎ يؤكدان المضي قدما في مسار التقدم التنموي والتغلب على التحديات الاقتصادية.



رئيس الوزراء للمنتدى العالمي: البحرين تمتلك تجربة ثرية في مضمار التنمية.



سمو رئيس الوزراء يتلقى مزيدا من برقيات التهنئة بمناسبة نجاح حفيدة سموه في أول طلعة جوية بطائرة مقاتلة.



سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من معالي الشيخة مي.



سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من وزير التربية والتعليم.



سمو رئيس الوزراء يشدد على أهمية توسيع التعاون مع مملكة تايلند في المجالات التعليمية والصحية.



القائد العام يستقبل قائد الأسطول الخامس الأمريكي.



فضيلة شيخ الأزهر يشيد بالمحتوى المعرفي لإصدارات الدكتور مصطفى السيد.



وزارة التربية والتعليم تفتح باب التسجيل في الثانوي للدارسين خارج المملكة أو في المدارس الخاصة.



إنجاز البحرين تجتمع مع مدراء المدارس الابتدائية لعرض برامجها.



ضمن برنامج حقوقي 2 المجلس الأعلى للمرأة ينظم محاضرة حول التشريعات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة.



وزير التربية: إضافة مدرستين لدمج طلبة التوحد خلال العام الدراسي المقبل.



(شؤون الحج) يعلن عن إيقاف تسيير رحلات العمرة خلال موسم الحج.



بنك الإسكان يوقع اتفاقاً مع بنك البحرين الإسلامي لتمويل المستفيدين من برنامج مزايا لمشروع (دانات اللوزي).



محافظ العاصمة: دراسات لحصر الظواهر السلبية الجديدة لإدراجها ضمن منهج (معاً) التوعوي.



المحافظة الشمالية تنضم لنظام المقترحات والشكاوى (تواصل).



الوزير حميدان: دراسة أفضل السبل لدعم المراكز التأهيلية العاملة في مجال الإعاقة.



عرض ضوئي احتفالاً بتقديم البحرين لتقريرها الطوعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.



بحضور الوزير المطوع .. (تمكين) تنظم في نيويورك جلسة تعريفية بعنوان (تعزيز روح المبادرة والابتكار لتعزيز أهداف التنمية المستدامة).



الوزير المطوع يجتمع مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالهجرة الدولية.



شؤون الأشغال: البدء بإنشاء منفذ جديد للمنطقة الصناعية والتجارية بسلماباد.



وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية يبحث مع مساعد الرئيس الامريكي تعزيز العلاقات بين البلدين.



وزيرة الصحة تستقبل وفدا من كلية الطب بجامعة الأمير سونجهالا التايلاندية.



في كلمة لسموه تصدرت التقرير الطوعي الاول .. رئيس الوزراء يؤكد ان البحرين تمتلك تجربة ثرية في مضمار التنمية.



ورشة في المحافظة الجنوبية تناقش الظواهر الاجتماعية في المحافظة.



مكافحة الفساد تعقد أول اجتماع لفريق العمل المعني بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.



الشيخة منيرة آل خليفة: انطلاق البرنامج التدريبي (صوت شباب 2030) لانتخابات المدينة المصغرة تعزيزًا للثقافة الديمقراطية في المملكة.



انطلاق برنامج مؤسسة التنظيم العقاري لتدريب الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات.



العراق: محتجون غاضبون في البصرة يحرقون صورة الخميني.



9 قتلى في قصف إسرائيلي على شمال سوريا..والنظام يسيطر على تل يطل على الجولان المحتل.



رضا بهلوي: البطون الجائعة سوف تقتلع النظام الإيراني.. العلمانية تنقذ إيران والمنطقة من التشيّع السياسي.



فجرالبنعلي تحرز الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجامعات.



الشيخ حسن بن راشد آل خليفة يواصل حصده للنتائج استعدادا للبطولة الآسيوية في جاكارتا.



انطلاق النشاط الصيفي لأبناء الضباط لعام 2018.







خ.أ



بنا 0214 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/07/17 - 49 : 05 AM