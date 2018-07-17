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الطقس في مملكة البحرين: حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق
2018/07/17 - 47 : 05 AM

المنامة في 17 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون حارا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتزداد سرعتها من 12 إلى 17 عقدة غدا، وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام، ولكنها من 3 إلى 6 اقدام في عرض البحر غدا.

درجة الحرارة: العظمى 43 م الصغرى 32 م.

الرطوبة النسبية: العظمى 75 %... الصغرى 15%.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية قوية السرعة لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.

شروق الشمس الساعة 04:55 صباحا.. وغروب الشمس الساعة 06:32 مساءا.




خ.أ

بنا 0157 جمت 17/07/2018


عدد القراءات : 5         اخر تحديث : 2018/07/17 - 47 : 05 AM
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