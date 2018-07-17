الطقس في مملكة البحرين: حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق

المنامة في 17 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون حارا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.



الرياح: شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتزداد سرعتها من 12 إلى 17 عقدة غدا، وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانا.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام، ولكنها من 3 إلى 6 اقدام في عرض البحر غدا.



درجة الحرارة: العظمى 43 م الصغرى 32 م.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 %... الصغرى 15%.



وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية قوية السرعة لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.



شروق الشمس الساعة 04:55 صباحا.. وغروب الشمس الساعة 06:32 مساءا.









خ.أ



بنا 0157 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/07/17 - 47 : 05 AM