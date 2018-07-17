اليابان والولايات المتحدة تعتزمان تجديد الاتفاقية النووية المبرمة بينهما منذ ثلاثين عام طوكيو 17 يوليو/بنا/ من المتوقع أن تطلب طوكيو تفهم واشنطن بشأن زيادة مخزونها من البلوتنيوم مع اقتراب موعد تجديد اتفاقية التعاون النووي مع الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء.



يذكر أنه بموجب الاتفاقية يسمح لليابان بإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد وإعادة تدوير البلوتيوم للاستخدام في المفاعلات النووية. وتنتهي صلاحية الاتفاقية التي مدتها الأولية ثلاثون عاما يوم الاثنين.



وذكرت هيئة الاذاعة اليابانية الرسمية باللغة العربية (NHK) أنه "من المقرر أن تتجدد الاتفاقية تلقائيا في اليوم الموالي لانتهاء صلاحيتها لأنه لا توجد معارضة من أي من الطرفين. إلا أنه في حال عارضها أحدهما من الآن فصاعدا فإنها تصبح غير فعالة بعد ستة أشهر بدءا من تلك اللحظة"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة تشعر بالقلق من تنامي مخزون اليابان من البلوتونيوم وسط صعوبات إعادة استخدامه".



وأوضحت الهيئة "أن مفاعل مونجو التجريبي للاستنسال النووي السريع والذي كان سيلعب دورا جوهريا في برنامج إعادة التدوير النووي الياباني من المقرر أن يفكك نتيجة لسلسة من المشاكل التي تعرض لها"، ومن المرجح أن يقدم مسؤولو طوكيو شرحا لواشنطن بأنهم سيحاولون خفض حجم البلوتونيوم الذي تخزنه اليابان وأيضا ضمان اتخاذ إجراءت سلامة أفضل للحفاظ عليه.



ومن المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة الطلب من اليابان نهج سياسة طاقة نووية شفافة بما في ذلك وضع استراتيجية محددة لإعادة تدوير الوقود النووي.











خ.أ



بنا 0029 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/07/17 - 17 : 04 AM