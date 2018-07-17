وزير دولة بوزارة الدفاع البريطانية يستقيل من منصبه بعد تصويته ضد الحكومة لندن في 16 يوليو/بنا/ استقال اليوم جوتو بيب وزير الدولة بوزارة الدفاع البريطانية بعدما صوت ضد تعديل تدعمه الحكومة لمشروع قانون للجمارك، يأتي في إطار خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) مساء اليوم الاثنين.







واشارت إلى أن وزير الدولة للمشتريات الدفاعية، صوّت ضد التعديل الذي يمنع بريطانيا من فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، بعد الخروج من عضويته ما لم يكن هناك ترتيب متبادل.



وأقر البرلمان التعديل بأغلبية بسيطة اليوم الاثنين بدعم من الحكومة.



خ.أ



بنا 2239 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/07/17 - 49 : 01 AM