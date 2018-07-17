وزير الخارجية الألماني: لم يعد بوسع أوروبا الاعتماد على ترامب بون في 16 يوليو/بنا/ قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين إنه لم يعد بوسع أوروبا الاعتماد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحتاج إلى توحيد جهودها وذلك بعد أن وصف ترامب التكتل بأنه "خصم" فيما يتعلق بالتجارة، حسب ما نقلته هيئة الاذاعة والتلفزيون الألمانية الرسمية باللغة العربية (DW).



وعلى خلفية لقاء الرئيس الأمريكي ترامب بنظيره الروسي بوتين في هلسنكي ظهر اليوم الإثنين، قال ماس في تصريحات لصحف مجموعة (فونكه) الألمانية الإعلامية المقرر صدورها غدا الثلاثاء إن تصريحات الرئيس الأمريكي، الذي وصف الاتحاد الأوروبي بأنه خصم في المجال التجاري، تدل "للأسف مجددا على نحو أوضح على مدى اتساع المسافة السياسية بين ضفتي الأطلسي منذ أن تولي دونالد ترامب الحكم، لا يمكننا الاعتماد بعد الآن على البيت الأبيض على نحو مطلق".



وأضاف وزير الخارجية الألماني أنه يتعين إعادة ضبط العلاقات عبر الأطلسي للحفاظ على الشراكة مع الولايات المتحدة، موضحا أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بـ"أوروبا واعية ومستقلة".



ومن جانبه، قال وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية ميشائيل روت اليوم الاثنين على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: "إنه (ترامب) يصفنا كخصم. نحن لا نرى الأمر كذلك على الإطلاق... هناك شراكة عميقة ووثيقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي".



وفي الوقت نفسه اتهم روت الرئيس الأمريكي بإثارة الاضطرابات عن عمد، وقال: "الرئيس الأمريكي يمارس الاستفزاز. إنه يحاول إحداث انقسام في الاتحاد الأوروبي". ودعا روت إلى تحقيق المعايير الضرورية للتكاتف داخل الاتحاد الأوروبي حتى يؤخذ الاتحاد على محمل الجد، وقال: "الغضب وحده لن يساعدنا".



وكان ترامب وصف في مقابلة إعلامية الاتحاد الأوروبي بأنه خصم، مبررا ذلك بما يعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الأوروبيين.





خ.أ



بنا 2127 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/07/17 - 59 : 12 AM