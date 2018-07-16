العقيد المالكي : مليشيا الحوثي عبثت بمقدرات الدولة اليمنية وهمشت مختلف شرائح المجتمع الرياض في 16 يوليو/بنا/ أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي ان المليشيا الحوثية المدعومة من إيران عبثت بمقدرات اليمن وهمشت شرائح المجتمع كافة والبنية الاجتماعية، وما تمثله عبر التاريخ من حضارة سبأ، وحضرموت، وحمير وغيرها من القبائل.



وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ،اليوم، بنادي القوات المسلحة بالرياض"أن الجميع يلاحظ الانتهاكات التي تقوم بها المليشيا الحوثية كل يوم، وممارستها ضد الشعب اليمني، ومنعهم من حقوقهم، وتهجيرهم من قراهم ومدنهم في الداخل اليمني".





واضاف" هناك رفض شعبي داخل الجمهورية اليمنية للأفعال التي تقوم بها المليشيات الحوثية من أعمال تخريبية في الداخل اليمني من أمور طائفية وعنصرية تمثل الأعمال العنصرية البغيضة وتهمش أفراد المجتمع اليمني".



وحول العمل الإنساني بين العقيد المالكي أن المنافذ الإغاثية في اليمن لاتزال تعمل بالطاقة الاستيعابية بعدد 22 منفذاً وأن عدد التصاريح التي أصدرتها قيادة القوات المشتركة للتحالف من تاريخ 26 مارس 2015 إلى 16 يوليو 2018 بلغ 27471 تصريحاً عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.



ونوه المالكي بالعمل الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغانة والأعمال الإنسانية ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن وبما يقدمه من أعمال ومساعدات إنسانية موضحاً أن المركز قدم مساعدات لـ 5.116.579 مستفيداً خلال 174 يوماً.



وأوضح الشيخ عبدالخالق بشر أن أبناء محافظة صعدة ما زالوا يحملون لواء التضحية والنضال رغم مرور أكثر من عقد ونصف من الصراع مع المليشيا الإيرانية..مشيراً إلى أن صعدة تقاوم للبقاء على عروبتها وأن المليشيا التابعة لإيران لا تمثلها، ولا ترضى بالتدخل الإيراني، ولا تريد تواجد أي أجندة إيرانية.



واكد أن صعدة يمثلها أبنائها بعاداتهم وأخلاقهم وأعرافهم الحميدة المعروفة معبرا عن شكره وتقديره لافراد الجيش اليمني وللقوات المساندة من قوات التحالف الذين يعيدون كتابة التاريخ بدمائهم الزكية مسجلين أرواحهم بمسيرة الفداء والتضحية في جبهات صعدة على وجه الخصوص وفي جبهات اليمن على وجه العموم.



وناشد الحكومة الشرعية المنتخبة ممثلة بالرئيس عبد ربه مصور هادي رئيس الجمهورية، وتحالف دعم الشرعية، باستمرار معركة التحرير حتى نصرة كل المظلومين وعودة كل الحقوق وتحرير أراضي محافظة صعدة بشكل خاص والجمهورية اليمنية بشكل عام.





س.ي



بنا 1902 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/07/16 - 26 : 10 PM