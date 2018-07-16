الجيش اليمني يحرر عدداً من المواقع في محافظة صعدة صعدة في 16 يوليو/بنا/ حررت قوات الجيش اليمني اليوم الاثنين عدداً من المواقع في محافظة صعدة بدعم واسناد من قوات التحالف العربي.



ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد بن عبدالله العجابي، إن قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي أطلقت، اليوم الاثنين، عملية عسكرية لتحرير مديرية شداء غربي محافظة صعدة وتمكنت خلال الساعات الأولى من تحرير قرية الحصامة وجبال كعب الجابر وسط فرار جماعي لعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية.



واشار العميد العجابي الى أن المعارك لاتزال مستمرة وقوات الجيش تواصل تقدمها في المديرية، بإسناد مباشر من قوات التحالف العربي.. لافتاً إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية تكبّدت خلال المعارك خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.





س.ي



بنا 1810 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/07/16 - 26 : 09 PM