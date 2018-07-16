الوزير المطوع يجتمع مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالهجرة الدولية نيويورك في 16 يوليو/ بنا / أكد سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تمتلك تجربة رائدة إقليميا ودوليا في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص تستند إلى حزمة من التشريعات والقوانين التي تتوافق مع المعايير الدولية.



وقال: "إن المركز المتقدم الذي حققته مملكة البحرين مؤخرا واختيارها ضمن الفئة الأولى في تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول الأكثر نجاحاً في مكافحة الاتجار بالأشخاص كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يأتي ترجمة للجهود الكبيرة التي بذلتها البحرين في هذا المجال".



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير المطوع مع السيدة لويز أربور، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالهجرة الدولية بمقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين في نيويورك وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص السيد أسامة العبسي، وذلك على هامش تحضيرات مملكة البحرين للمشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.



وخلال الاجتماع اكد المطوع ان الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وضعت الأنظمة والقوانين التي تحمي حقوق العمال، كما حرصت على مواصلة جهودها في مكافحة الاتجار بالاشخاص انطلاقًا من حرصها على الوفاء بالتزامها الدولية واهتمامها بصيانة واحترام حقوق الانسان بشكل عام والعمالة الوافدة بشكل خاص في إطار يقوم على العدالة والمساواة.



كما اكد المطوع على حرص مملكة البحرين على توسيع التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في كل ما من شأنه أن يعزز جهود المملكة على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق وواجبات العمالة الوافدة .



وأشادت السيدة لويز أربور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالهجرة الدولية بما باهتمام حكومة البحرين في تطبيق افضل الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية العمالة ومكافحة الاتجار بالبشر مؤكدة ان ما تقدمه المملكة يعتبر نموذجا متميزا على المستويين الاقليمي والدولي في أفضل الممارسات المتعلقة بهذا الشأن.



واستعرضت مع الوزير المطوع الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة والذي سيعتمد رسميا في مؤتمر رفيع المستوى في مراكش في المغرب في ديسمبر القادم.



و أشادت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالهجرة الدولية بموقف مملكة البحرين المؤيد للاتفاقية وبالنجاحات التي حققتها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.



وتقدمت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالهجرة الدولية بالتهنئة إلى مملكة البحرين على ما حققته من مراكز متقدمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، متمنية لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.





م.ا.ب/س.ي



بنا 1738 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/07/16 - 47 : 08 PM