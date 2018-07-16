شؤون الأشغال: البدء بإنشاء منفذ جديد للمنطقة الصناعية والتجارية بسلماباد المنامة في 16 يوليو / بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن بدء تنفيذ أعمال مشروع إنشاء منفذ جديد إلى المنطقة الصناعية والتجارية في سلماباد لتسهيل الحركة المرورية أمام مستخدميه للوصول إلى منطقة غرب سلماباد وسيكون كشارع يخدم ايكيا والمشاريع التجارية المستقبلية في المنطقة.



وأكدت الوزارة بأن هذا المشروع يعد منفذا جديدا للمنطقة سيسهم في سلاسة الحركة المرورية، حيث يشتمل المنفذ على مسارين للدخول لايكيا من شارع الشيخ خليفة بن سلمان ومسار الخروج إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان.



كما سيتم إنشاء منافذ أخرى للمنطقة بعد الانتهاء من تداخلات الأراضي وتعديل وضعيتها وفق المخطط العام الجديد للمنطقة وبذلك سيكون هناك شبكة طرق متكاملة في غرب سلماباد.



وبينت وزارة الأشغال أن الطاقة الاستيعابية للشارع تبلغ حوالي ثلاثة آلاف مركبة في الساعة في الاتجاهين، حيث سيساهم المشروع بعد اكتماله بتعزيز شبكة الطرق التي تخدم المنطقة الحديثة التجارية والصناعية في سلماباد.



ويندرج المشروع في إطار الخطة الشاملة التي تقوم بها الوزارة لتطوير خدمات البنية التحتية للمشاريع التجارية وذلك لمواصلة تعزيز ما تتمتع به المملكة من مزايا للقطاعات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، وبالتالي سيحقق سهولة تنقل الزبائن من مرتادي هذا المشروع التجاري الهام والحيوي.



الجدير بالذكر أن قطاع النقل في المملكة يحظى دائما بالمتابعة والاهتمام لكونه يمس عصب الاقتصاد ويرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة التي يعتمد نجاحها على مدى توافر البنية الاساسية للطرق لذلك فإن قطاع النقل يعد واحدا من أهم القطاعات التي تساهم بشكل فعال في نهضة المملكة.



م.ف.ق/س.ي



بنا 1736 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/07/16 - 45 : 08 PM