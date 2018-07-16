الرئيس الروسي يعلن ان محادثاته مع ترامب كانت ناجحة جدا ومفيدة للغاية هلسنكي في 16 يوليو/بنا/ اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين ان محادثاته مع نظيره الاميركي دونالد ترامب في هلسنكي كانت ناجحة جدا ومفيدة للغاية.



واضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الامريكي بعد انتهاء القمة بينهما ان المحادثات جرت وسط اجواء من الصراحة والعمل ويعتبرها ناجحة جدا ومفيدة للغاية.



وقال " نحن مرتاحان لهذا اللقاء الفعلي الاول .. لقد تحادثنا بشكل جيد .. وآمل بان نكون قد بدأنا نفهم بعضنا البعض بشكل افضل .. لم نتمكن من حل كل شيء، الا اننا انجزنا خطوة مهمة في هذا الاتجاه".



ووصف الشائعات التي تفيد بان لدى روسيا ملفات تمس بدونالد ترامب بانها "عبثية".



واقر بوتين بانه كان يرغب بفوز ترامب في الانتخابات لانه كان يتكلم عن تطبيع للعلاقات الروسية الاميركية".. الا انه كرر القول ان روسيا لم تتدخل اطلاقا في الانتخابات الاميركية داعيا الى عدم استخدام العلاقات الروسية الاميركية للمقايضة في اطار الصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة.



وعرض بوتين افساح المجال امام السلطات الاميركية لاستجواب عناصر الاستخبارات الروس المتهمين بالتدخل في الانتخابات الاميركية عام 2016 مشيرا الى ان هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا يعود الى العام 1999 حول التعاون في الشؤون الاجرامية ولا يزال ساري المفعول وبامكان النيابة العامة الاميركية ارسال طلب لاستجواب هؤلاء الاشخاص الذين تدور شبهات حولهم.



وقال " من الواضح للجميع ان علاقاتنا الثنائية تمر بفترة صعبة، الا انه لا يوجد سبب موضوعي لكي تكون هذه العلاقات صعبة.





س.ي



بنا 1649 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/07/16 - 41 : 08 PM