وزيرة الصحة تستقبل وفدا من كلية الطب بجامعة الأمير سونجهالا التايلاندية المنامة في 16 يوليو/ بنا / استقبلت سعادة وزيرة الصحة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح اليوم الاثنين بمكتبها وفداً من كلية الطب بجامعة الأمير سونجهالا في تايلند يترأسه البروفسور الدكتور جوتاماس سافاسوك نائب رئيس الجامعة، وبحضور السفير تانيت نا سونخلا سفير مملكة تايلند الصديقة لدى مملكة البحرين، وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد حالياً لمملكة البحرين والمكون من خمسة أطباء وعدد من الإداريين بالجامعة بهدف تعزيز أوجه ومجالات التعاون المشترك مع مملكة تايلند الصديقة في مجال برنامج الطبيب الزائر.



وفي بداية اللقاء الذي حضره كل من سعادة الدكتور وليد بن خليفة المانع وكيل وزارة الصحة وسعادة الدكتور محمد أمين العوضي الوكيل المساعد لشئون المستشفيات، اكدت الوزيرة عمق العلاقات المشتركة التي تجمع بين مملكة البحرين ومملكة تايلند مشيرةً إلى أهمية زيادة مجالات التعاون المثمر بين البلدين في المجال الصحي.



واعربت وزيرة الصحة عن تطلعها إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية خاصة فيما يتعلق بالبرامج الطبية الاستشارية والتدريبية ذات المعايير والمقاييس العالمية، مشيدةً في الوقت ذاته بمستوى الخبرة الطبية والكوادر الطبية المؤهلة في تايلند، إلى جانب البرامج التي تتيحها والممكن الاستفادة منها في مجال الطبيب الزائر.



وشكر أعضاء الوفد التايلندي خلال اللقاء الوزيرة ووكيل وزارة الصحة ووكيل المستشفيات المساعد على حفاوة الاستقبال، معربين عن تطلعاتهم في توطيد سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات المشتركة، وأن تكون هذه الزيارة مثمرة ومحملة بالعديد بالنتائج التي ستعود بالنفع والفائدة على صالح البلدين الصديقين.



وتم التباحث واستعراض ابرز ملامح تطوير النظام الصحي بمملكة البحرين وسبل الارتقاء بالخدمات الصحية من خلال تبادل الخبرات، حيث تطرقت وزيرة الصحة إلى زيادة فرص ومجالات التعاون الصحي بين البلدين وبالأخص في مجال تنظيم الزيارات للأطباء والاستشاريين وتبادل الخبرات الطبية بين البلدين الصديقين والاستفادة من خبرة تايلند في القطاع الصحي بالتخصصات الطبية الدقيقة، وإمكانية عقد لقاءات تشاورية مع المختصين وذوي الشأن في هذا المجال بين الجانبين للتنسيق والترتيب.



ودعت وزيرة الصحة الوفد الزائر إلى زيارة أحد المراكز الصحية التي تقدم خدمات رعاية صحية أولية في البحرين والتي تعد نموذجاً متقدماً ويقدم خدمات ورعاية صحية متكاملة، وحصل على اشادات واسعة لتميز النظام الصحي المطبق، وكان من الأنظمة التي اتخذتها الدول الأخرى لتطوير أتمتها الصحية.



وعبر الوفد التايلندي عن استعداد بلاده للتعاون في مختلف المجالات التي تحتاجها البحرين لدعم القطاع الصحي وتطويره من خبرات وتخصصات دقيقة طبية، إضافة إلى توسيع مجالات التعاون الصحي في مجال الطبيب الزائر بين البلدين الصديقين.



م.ا.ب/س.ي



بنا 1636 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/07/16 - 40 : 08 PM