ورشة في المحافظة الجنوبية تناقش الظواهر الاجتماعية في المحافظة المنامة في 16 يوليو/ بنا / ضمن سلسلة ورش عمل التنمية الخدمية في المحافظة الجنوبية التي دشنها سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ الجنوبية في الثالث من يوليو، عقدت المحافظة ورشة عمل "الظواهر الاجتماعية في المحافظة الجنوبية " وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.



وأكدت فاطمة بنت حسن الغتم مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشئون المجتمع بالمحافظة الجنوبية أهمية رصد الظواهر الاجتماعية وبحث سبل معالجتها والحد من انتشارها وصولاً إلى القضاء عليها مؤكدة على أهمية تضافر الجهود بين كافة مؤسسات المجتمع لوضع الحلول والتصورات في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة وذلك انطلاقا من رؤية المحافظة في ضرورة تعزيز الأمن الاجتماعي.



وقدمت إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع عرضاً تناول عدداً من المحاور الهامة مثل الخدمات الاجتماعية ولجنة الحالات الطارئة وأهم الظواهر الاجتماعية التي تم رصدها في نطاق المحافظة مثل ظاهرتي الباعة الجائلين والتسول.



واختتمت ورشة العمل بالتأكيد على أهمية تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة لأهالي المحافظة الجنوبية بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع حلول قريبة المدى وحلول بعيدة المدى لكافة المحاور من قبل جميع المشاركين وتفعيل الشراكة المجتمعية وضرورة الأخذ بتوصيات ومخرجات هذه الورشة للارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لأهالي المحافظة .





ح ب/س.ي



بنا 1424 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/07/16 - 33 : 05 PM