الرئيس الامريكي يصف اجتماعه مع نظيره الروسي بانها بداية جيدة جدا هلسنكي في 16 يوليو/بنا/ اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي بفنلندا اليوم الاثنين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمدة ساعتين اعلن بعدها ان قمته مع نظيره الروسي شهدت بداية جيدة جدا بعدما اجتمعا على انفراد لمدة ساعتين.



وقال ترامب ردا على اسئلة الصحافيين مع انضمام مسؤولين كبار الى الرئيسين لاجراء محادثات اضافية، "بداية جيدة جدا".



وعبر خلال أول قمة بينهما عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع روسيا بعدما قال إن "حمق وغباء" واشنطن في فترة سابقة تسبب في علاقات عدائية مع روسيا وايدته الخارجية الروسية في أنها تتفق مع دونالد ترامب على أن "الغباء الأمريكي" هو السبب في تدهور العلاقات بين الجانبين.



واضاف ترامب "أعتقد أننا سنقيم علاقة استثنائية.. أتمنى ذلك.. كنت دائما أقول وأنا متأكد من أنكم سمعتم على مدى الأعوام الماضية، وأثناء حملتي الانتخابي، إن إقامة علاقات ودية مع روسيا أمر محمود وليس مكروها".





س.ي



بنا 1409 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/07/16 - 17 : 05 PM