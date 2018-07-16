الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل وزير الخارجية اليمني ومدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجي الرياض في 16 يوليو / بنا / اجتمع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض اليوم مع السيد خالد اليماني وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية.



ورحب الأمين العام بالسيد خالد اليماني مباركا له تسلم حقيبة وزارة الخارجية ، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مهمته الدبلوماسية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن ، مؤكدا مساندة مجلس التعاون للحكومة اليمنية في جهودها لاستعادة الشرعية والحفاظ على أمن واستقرار وسيادة اليمن بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن.



وتم خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والانسانية في اليمن، والجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية لتعزيز الاستقرار والأمن واعادة الاعمار في المحافظات اليمنية المحررة، بالإضافة الى جهود ايصال المساعدات الانسانية الى كافة محافظات اليمن.



كما تم تدارس أوضاع حقوق الانسان في اليمن والانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد أبناء الشعب اليمني، حيث عبر الجانبان عن تأييدهما للبيان الذي أصدره تحالف دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية بخصوص ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة من بعض المعلومات المغلوطة بشأن الأطفال الذين فقدوا حياتهم في النزاع المسلح في اليمن، مؤكدين على أهمية أن تستند مثل تلك التقارير الى معلومات موثقة ومن مصادر معتمدة، لا أن تستقي معلوماتها من جهات مشكوك في صدقيتها ودأبت على تزويد المنظمات الدولية بمعلومات وبيانات غير صحيحة خدمة لأهدافها السياسية.



واطلع الأمين العام وزير الخارجية اليمني خلال اللقاء على برامج اعادة الاعمار التي تمولها دول مجلس التعاون في اليمن من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة اليمنية وصناديق التنمية الخليجية.



كما اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مع السيد سليمان بن صالح الدخيل مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.



وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي، والجهود التي يبذلها المكتب للتنسيق مع وزارات الصحة بدول مجلس التعاون للارتقاء بالعمل الصحي المشترك وتعزيز التعاون والتكامل في كافة مجالاته المختلفة تحقيقاً للأهداف المنشودة التي تسعى دول المجلس الى تحقيقها في هذا المجال الحيوي المهم.





م.ف.ق/س.ي



بنا 1350 جمت 16/07/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/07/16 - 16 : 05 PM