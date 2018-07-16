سمو رئيس الوزراء يتلقى مزيدا من برقيات التهنئة بمناسبة نجاح حفيدة سموه في أول طلعة جوية بطائرة مقاتلة المنامة في 16 يوليو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله مزيدا من برقيات التهاني من عدد من المسؤولين والمواطنين في المملكة وذلك بمناسبة الإنجاز التاريخي والكبير الذي حققته حفيدة سموه الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة بإقلاعها بنجاح في أول طلعة جوية بطائرة مقاتلة من قاعدة الشيخ عيسى الجوية وبما أظهرت خلال تحليقها من تمكن وعزيمة وثقة، سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ سمو رئيس الوزراء وأن يمتعه بوافر الصحة والسعادة ويسدد خطاه لما فيه خير وصلاح مملكة البحرين.



فقد تلقى سموه برقيات من كل من:



1 : سعادة الشيخ صباح بن حمد آل خليفة الأمين العام للمحكمة الدستورية .

2: سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية .

3: سعادة الدكتورة جواهر شاهين المضحكي الرئيس التنفيذي – هيئة جودة التعليم والتدريب .

4: السيد شوقي عبدالرحمن المناعي وأولاده .

5: السيد يوسف محمد صلاح الدين .

6: السيد خالد محمد عبدالله التميمي وأولاده تميم ومعاذ .

7: السيد مجدي جاسم النشيط عضو امانة العاصمة .

8: السادة رئيس وأعضاء جمعية مدينة عيسى التعاونية الاستهلاكية .

9: السيد عبدالعلي محمد عبدالعال وأولاده شركة التنظيفات والصيانة ، شركة الدرع للأمن والسلامة .

10: سعادة السيد خالد محمد كانو رئيس مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو .

11: السيد حسن بوخماس البوعينين وعائلته.

12: السيد عبداللطيف خالد العوجان رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق .

13: السيد الدكتور خالد وليد الغزاوي الرئيس التنفيذي لبنك الإبداع .

14: السيد الأستاذ حسن احمد جمعه

15: سعادة الدكتور عبدالرحمن الجواهري رئيس شركة الخليج البتروكيماويات .

16: الأستاذة بدور المالكي مدير مجلة سيدتي .

17: الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والاعلام والبحوث في مجلس الشورى .

18: كافة أهالي بوماهر .

19: السيد أسامة الشاعر .

20: السادة عمار سلمان عواجي .

21: عبدالمحسن حبيب المقداد رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للتوافق الاجتماعي والوطني .

22: السيدة ابتسام عبدالرحمن هجرس .

23: السيد علي عبالرضا العصفور .

24: السادة عموم عائلة المرحوم ابراهيم الشاعر واولاده.





ح ب/ع ع



بنا 1326 جمت 16/07/2018





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